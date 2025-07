Bom dia!

- Arranca às 9h00 a reunião plenária desta terça-feira, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- Pelas 11h00, reúnem, na Assembleia Legislativa da Madeira, as Comissões Especializadas Permanente de Economia e Mar e a de Saúde e Proteção Social.

- Às 18h30, o secretário regional do Equipamento Social e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, visita a Expomadeira, nos Barreiros.

- A ADESCA - Associação desenvolvimento social e cultural da Camacha apresenta às 18h30 a Mostra Etnográfica ‘Camacha de ontem, Madeira de sempre’, no restaurante Adega do Pomar, localizado naquela freguesia.

- A Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) promove, às 18h30, a cerimónia de entrega de medalhas aos seus membros que cumprem 25 anos de inscrição na instituição e diplomas aos novos membros do Funchal.

- No Jardim Municipal, às 19h00, mais uma atuação das Provas de Aptidão Profissional do CEPAM, no âmbito do Funchal Jazz Festival 2025.