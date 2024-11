Bom dia!

- O Museu da Baleia associa-se às comemorações do Dia Nacional do Mar- a 16 de novembro. A partir das 9h30, realiza-se uma ação de educação ambiental ‘Ajude a virar a Maré’, com a limpeza das praias da vila do Caniçal.

- Na Placa Central e no Largo da Restauração pode visitar, entre as 10h00 e as 21h00, a Feira das Vontades, onde será possível apreciar os trabalhos manuais e também alguma doçaria das várias instituições presentes no certame dedicado ao voluntariado e solidariedade.

- Na Ponta do Sol, o presidente do Governo Regional visita, às 11h00, a exploração agrícola da empresa ‘Micro Leaves’, ao Caminho do Lombo de São João nº 55, Canhas.

- Na Praça do Povo, pelas 17h30, realiza-se a cerimónia de partida do Rali Madeira Legend.

- ‘Sons e Sabores da Madeira’ abre portas às 19h00, em Santa Cruz. A noite promete muita animação e também gastronomia.

- Às 20h00, no Teatro Baltazar Dias, o concerto de Marcin Dylla, no âmbito do Festival de Bandolins da Madeira.

- No auditório do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, às 20h00, pode assistir à peça de teatro ‘O Conto da Ilha Desconhecida’, do grupo de teatro da Casa do Povo de Campanário.

- No sítio do Serrado, no Porto da Cruz, celebra-se este fim de semana o São Martinho. Esta noite, às 21h00, atua o DJ Petter Nunez.

- No Porto Santo, às 21h00, o concerto de abertura da Festa da Vila, no auditório do Centro Cultural e de Congressos.