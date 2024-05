O Porto da Cruz constrói, amanhã [sexta-feira], o seu muro da Esperança, acompanhado por um tapete de flores. Numa iniciativa escola básica local, em colaboração estrita com o Engenho e com apoio de outras entidades, a escola Básica do Porto da Cruz realiza o seu Muro da Esperança. Ao longo da manhã, os alunos da escola local serão convidados depositar, num local preparado no engenho, a flor que trouxeram das suas casas, construindo, assim, um muro de verde e de futuro. Esta iniciativa conta com o apoio de entidades privadas e da junta de freguesia local.

Trata-se de uma iniciativa que já acontece desde há alguns anos nestes moldes e que tem mobilizado a comunidade educativa, atraindo a atenção de locais e dos inúmeros turistas que frequentam a vila.

Na presente edição, o evento será complementada com um tapete de fores, entre a escola e o engenho, passando pelo passadiço junto ao polidesportivo e ao café da Praia, entidade que também se associa ao evento. Este tapete será elaborado pela comunidade escolar, envolvendo professores, alunos e pessoal não docentes.

Estas iniciativas pretendem alertar os alunos para valores como a paz, a harmonia e a proteção da natureza. Simultaneamente, é uma forma da escola promover a sua comunidade, criando mais espaços de atratividade, oferecendo renovados motivos de visita às centenas de forasteiros que, diariamente, visitam a vila do Porto da Cruz.