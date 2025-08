Dando continuidade à política de apoio ao ensino, o município do Porto Santo irá novamente disponibilizar um voucher de 50 euros para todos os jovens estudantes da ilha, nomeadamente aos alunos do pré-escolar, do 1.º, 2.º e 3.º ciclos, secundário e cursos profissionais. Um apoio que chegará a cerca de 750 jovens, numa iniciativa que visa diminuir encargos das famílias com a educação.

Os encarregados de educação poderão, assim, levantar os respetivos vouchers a partir do dia 18 de agosto, em horário de expediente, das 09h00 às 15h00, no Serviço Municipal de Intervenção Social da Câmara, sendo que se deverão fazer acompanhar do cartão de cidadão do aluno.

Nuno Batista, presidente da autarquia, explicou que esta é uma forma do município poder por mais um ano consecutivo ajudar as famílias porto-santenses, independentemente das condições financeiras de cada uma delas. “Reconhecendo as dificuldades que muitas famílias enfrentam nesta altura do ano, vamos voltar a atribuir todos os alunos residentes no concelho um voucher para a aquisição de material escolar aos estudantes do ensino pré-escolar, básico e secundário. Um apoio que irá garantir que todos tenham as condições necessárias para iniciar o ano letivo com dignidade e igualdade de oportunidades. A educação é um pilar fundamental para o desenvolvimento da nossa comunidade, e esta medida reflete o nosso compromisso em investir no futuro dos nossos jovens”, refere o autarca numa nota publicada na página de Facebook da autarquia.