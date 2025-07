A Câmara Municipal de Câmara de Lobos foi distinguida pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) com a Chancela de ‘Embaixador do Bordado da Madeira’, no âmbito da Semana do Bordado Madeira, que decorre até esta quinta-feira, 31.

A distinção foi entregue pelo presidente do IVBAM, Tiago Freitas, durante a visita realizada à instalação artística patente no hall de entrada da autarquia, criada pelo designer de moda câmara-lobense João Pedro, com peças do produtor autorizado Gês Bordados. Esta instalação integra o circuito expositivo da Semana do Bordado Madeira e celebra o Dia Mundial do Bordado, assinalado esta quarta-feira, dia 30.

“Esta distinção é também uma forma de homenagear o saber, o talento e a dedicação das bordadeiras do concelho, que ao longo de gerações têm preservado esta arte identitária, contribuindo para a sua valorização cultural e económica”, disse a presidente da Câmara Municipal, Sónia Pereira, ao agradecer o reconhecimento agora atribuído ao Município.

De acordo com um comunicado da autarquia, Câmara de Lobos é, atualmente, o concelho com maior número de bordadeiras no ativo, estimando-se cerca de 300 as que que continuam a manter viva esta tradição, transmitida de geração em geração, e que continua a ser uma referência do património imaterial madeirense.

A Semana do Bordado Madeira é uma iniciativa promovida pelo IVBAM em articulação com diversas entidades públicas e privadas, reunindo instalações artísticas, oficinas práticas e momentos de partilha sobre esta arte ancestral e a sua importância para a Região.