MADEIRA Meteorologia
Mundo das estrelas-do-mar atraiu gente de todas as idades

    Pessoas de todas as idades procuraram saber algo mais sobre a vida marinha e sobre a investigação que se faz na Madeira. DR
    Bióloga marinha, Luísa Costa, falou sobre a vida curiosa dos equinodermos. DR
Iolanda Chaves

Jornalista

Região
Data de publicação
30 Agosto 2025
19:47
Comentários

A vida dos equinodermos, grupo de animais marinhos onde se incluem as estrelas-do-mar, ouriços-do-mar e pepinos-do-mar, atraiu gente de todas as idades à Estação de Biologia Marinha do Funchal.

Foi a segunda Noite Aberta deste verão, uma iniciativa que acompanha, desde sempre, este espaço de investigação científica tutelado pela Câmara Municipal do Funchal.

O programa incluiu uma visita às instalações e uma palestra da autoria da bióloga marinha Luísa Costa, que deu a conhecer diversas curiosidades sobre os referidos invertebrados marinhos.

A terceira e última Noite Aberta realiza-se a 26 de setembro, não sendo ainda conhecido o tema da palestra, normalmente da autoria de um investigador da casa.

A noite agradável permitiu que a sessão fosse realizada no exterior tendo como som de fundo o mar, ali tão perto.

