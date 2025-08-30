Mundo das estrelas-do-mar atraiu gente de todas as idades

A vida dos equinodermos, grupo de animais marinhos onde se incluem as estrelas-do-mar, ouriços-do-mar e pepinos-do-mar, atraiu gente de todas as idades à Estação de Biologia Marinha do Funchal.
Foi a segunda Noite Aberta deste verão, uma iniciativa que acompanha, desde sempre, este espaço de investigação científica tutelado pela Câmara Municipal do Funchal.
O programa incluiu uma visita às instalações e uma palestra da autoria da bióloga marinha Luísa Costa, que deu a conhecer diversas curiosidades sobre os referidos invertebrados marinhos.
A terceira e última Noite Aberta realiza-se a 26 de setembro, não sendo ainda conhecido o tema da palestra, normalmente da autoria de um investigador da casa.
A noite agradável permitiu que a sessão fosse realizada no exterior tendo como som de fundo o mar, ali tão perto.
