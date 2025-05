O Partido da Terra – MPT Madeira reuniu-se hoje com o Sindicato Nacional da Proteção, tendo escutado atentamente as legítimas preocupações e reivindicações dos seus associados.

“Esta reunião permitiu confirmar o que já é evidente: os trabalhadores da Proteção Civil, em particular os bombeiros profissionais e voluntários, continuam a ser alvo de desvalorização e omissões por parte da tutela governativa regional”, diz o partido.

Entre as principais reivindicações estão o cumprimento do artigo 80.º do Decreto Legislativo Regional nº6, que prevê o pagamento do subsídio de insularidade às entidades privadas e de cariz social. Há ainda a isenção de IRS para os bombeiros voluntários, a gratuitidade dos transportes públicos para todos os profissionais da Proteção Civil e a possibilidade da reforma aos 60 anos.