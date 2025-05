O Partido da Terra diz que “a Madeira precisa de uma voz firme e livre na Assembleia da República. Uma voz que fale claro e que negocie com quem for preciso — sem complexos nem amarras partidárias — para garantir resultados concretos para os madeirenses e porto-santenses”, transmitindo ser o MPT essa hipótese.

Comprometem-se, entre outras causas, a promover uma “habitação com dignidade – Lutar pelo reforço do investimento público do Estado em habitação acessível na Madeira, articulando com os municípios soluções permanentes para jovens, idosos e famílias em dificuldade”.