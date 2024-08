Considerando que o Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo “tem sido, repetidamente, o epicentro de crises que poderiam ter sido evitadas com uma gestão competente e visão estratégica por parte do Governo Regional”, o MPT, em comunicado, apresenta algumas estratégias de solução.

“No recente episódio de agosto de 2024, mais de 60 voos foram cancelados em apenas três dias devido aos ventos fortes, deixando cerca de 5.000 passageiros retidos, sem soluções alternativas e com apoio inadequado. Este cenário, que se repete todos os anos, não só prejudica a reputação da Madeira como destino turístico, mas também acarreta prejuízos financeiros significativos para a economia regional”, recorda o partido, acrescentando que “estudos económicos revelam que cada dia de operações interrompidas no aeroporto pode custar à região entre 1,5 a 2 milhões de euros, somando perdas diretas no setor do turismo, comércio local e serviços. Em apenas um mês marcado por ventos adversos, as perdas podem ultrapassar os 30 milhões de euros. Estas estimativas refletem o impacto negativo nos negócios locais, na perda de reservas turísticas e nos custos adicionais para empresas hoteleiras e de transporte. A falta de medidas preventivas tem agravado esta situação, permitindo que, ano após ano, o problema se intensifique”.

Além disso, o MPT considera que “o impacto a longo prazo na imagem da Madeira é alarmante”. “Com a repetição constante de cancelamentos, a confiança dos turistas em escolher a Madeira como destino começa a ser abalada, resultando numa diminuição das reservas. Um estudo recente sugere que uma redução de apenas 5% na procura turística pode representar uma quebra de até 10 milhões de euros nas receitas anuais, prejudicando ainda mais a economia da ilha”, frisa.

Confira, na íntegra, as propostas de solução do MPT:

1) A implementação de sistemas de monitorização meteorológica de alta precisão, adaptados às condições específicas da Madeira, pode ajudar a mitigar os impactos dos ventos fortes. Com estas tecnologias, é possível prever e ajustar as operações aeroportuárias com maior eficácia, evitando até 40% dos cancelamentos atuais. Este tipo de investimento teria um retorno garantido ao reduzir as perdas financeiras acumuladas ao longo do ano.

2) Uma análise das crises passadas demonstra que a falta de um plano de contingência eficaz aumenta significativamente os custos para a economia local. A criação de acordos de emergência com hotéis e transportadoras, assim como a disponibilização de fundos de reserva para apoiar os passageiros, pode reduzir em até 60% o impacto financeiro destes incidentes. Um plano bem estruturado pode evitar a repetição do caos observado no aeroporto, protegendo os interesses da população e dos turistas.

3) A construção de uma segunda pista ou de um aeroporto alternativo em áreas menos expostas aos ventos deve ser seriamente considerada. Estudos indicam que uma infraestrutura adicional deste tipo pode reduzir os cancelamentos em até 70%, reforçando a conectividade da ilha. Embora esta seja uma solução de maior escala e custo, o retorno a longo prazo, com base nas perdas evitadas, justifica plenamente o investimento.

4) A introdução de transportes marítimos rápidos, que possam servir de alternativa ao transporte aéreo, pode atenuar o impacto das interrupções. Este tipo de solução garantiria a manutenção da conectividade da ilha mesmo em momentos críticos, preservando parte da atividade turística e comercial. Estudos apontam que esta medida poderia reduzir o impacto económico em até 25% durante os períodos de crise no aeroporto.

Em suma, o Partido da Terra “exige uma mudança imediata na abordagem governamental, com medidas concretas que assegurem a estabilidade das operações aeroportuárias e o futuro económico da nossa ilha. A Madeira e os seus cidadãos merecem uma gestão que esteja à altura dos desafios e que proteja o nosso património e bem-estar”.