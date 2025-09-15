Motociclista ferido em colisão com automóvel na Nazaré

Um homem de 26 anos ficou ferido, ontem, ao final da tarde, na sequência de uma colisão entre a moto em que seguia e um automóvel ligeiro de passageiros, na Rua da Vargem, zona da Nazaré, no Funchal.

A vítima apresentava queixas de dores na zona da bacia e da região dorsal, tendo sido imobilizada no local pela equipa de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP). Posteriormente, foi transportada de ambulância para o hospital, onde deu entrada no serviço de urgência.

De acordo com fonte hospitalar, na hora do internamento, o jovem permanecia em observação, a aguardar exames complementares de diagnóstico, sobretudo à zona da bacia, devido à suspeita de uma lesão considerada potencialmente grave.