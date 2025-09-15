Motociclista ferido em colisão com automóvel na Nazaré

Um homem de 26 anos ficou ferido, ontem, ao final da tarde, na sequência de uma colisão entre a moto em que seguia e um automóvel ligeiro de passageiros, na Rua da Vargem, zona da Nazaré, no Funchal.
A vítima apresentava queixas de dores na zona da bacia e da região dorsal, tendo sido imobilizada no local pela equipa de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP). Posteriormente, foi transportada de ambulância para o hospital, onde deu entrada no serviço de urgência.
De acordo com fonte hospitalar, na hora do internamento, o jovem permanecia em observação, a aguardar exames complementares de diagnóstico, sobretudo à zona da bacia, devido à suspeita de uma lesão considerada potencialmente grave.
Sem saber porquê, talvez pela solidão da viagem, ele aceitou o convite da mulher para se sentar à mesa com o seu grupo de amigos. Pegou no copo e arrastou...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
O calendário não podia ser mais emocionante: logo à 4.ª jornada da liga portuguesa, o Sporting recebe o FC Porto em Alvalade, este sábado, dia 30 de agosto, às 20h30. Duas equipas invictas,...
Após a tomada de posse de Elsa Fernandes como secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, o presidente do Governo Regional esclareceu que, afinal,...
A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira começou a sua intervenção, na cerimonia de posse da nova secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia,...
O concelho de São Vicente estará esta segunda-feira em destaque no ciclo de debates autárquicos promovido pelo JM e pela rádio JMFM, em parceria com o...
“Recebo esta missão com humildade”, “é um compromisso de vida” com a Educação na Região, alunos, famílias, docentes e não docentes. As palavras são da...
A cerimónia de posse da nova secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia tem início no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, com...
O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Sintra decidiu hoje levar José Castelo Branco a julgamento nos exatos termos da acusação do Ministério Público...
O alemão Christian Brückner, principal suspeito no caso do desaparecimento da criança ‘Maddie’ McCann, em 2007 numa estância balnear algarvia, recusou...
Um tribunal de Moscovo condenou hoje à revelia a penas entre oito e 13 anos de prisão as integrantes da banda Pussy Riot, consideradas culpadas de difundir...
A pista do Aeroporto do Porto Santo encontra-se encerrada devido a um incidente com uma aeronave. Segundo apurou o JM, um dos pneus terá rebentado durante...
O secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, estará de visita à Madeira no dia de amanhã.
Segundo nota de imprensa, o governante terá uma reunião...