A Associação Juntos Por Santa Clara, no âmbito das comemorações, da ‘Aldeia Natal’, está a organizar a ‘Mostra da Batata Pimpinela- Iguaria de Natal’, no dia 8 de dezembro, domingo, na Praça Central da freguesia do Curral das Freiras.

“Esta mostra tem como missão recordar, manter e vivenciar tradições gastronómicas natalícias sustentáveis madeirenses, transmitindo-as às novas gerações e aos visitantes com uma degustação da iguaria – Batata Pimpinela -, pelas 14h00, num ambiente de celebração e partilha”, refere a associação acrescentando que “as tradições culinárias não apenas trazem consigo sabores únicos, mas também carregam significados culturais profundos, refletindo a história, os valores e a identidade de um povo como o do Curral das Freiras.”