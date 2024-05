À margem de uma iniciativa de campanha da IL, realizada hoje na Avenida do Mar, Nuno Morna – questionado sobre um alegado documento que circula na administração pública com o alegado propósito de coagir os funcionários públicos a votar no PSD-M – explicou que o partido não vai reportar o caso que teve conhecimento à Comissão Nacional de Eleições. Diz Nuno Morna, “não vai dar em nada”, conforme sustentou com a experiência do passado.

“Uma democracia não se compagina com notícias destas. É pouco democrático, é um método coercivo sobre as pessoas, principalmente, quando lhes é dito que assinam ou registam o facto de não assinarem”.

Ainda assim, Nuno Morna, realce-se, indicou que não vão denunciar o caso à Comissão Nacional de Eleições, porque “não vai dar em nada”.

“Isto é uma falha de democracia”, averbou, evidenciando tratar-se de denúncias que chegaram à Iniciativa Liberal por parte de um cidadão.