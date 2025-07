Luís Montenegro, que regressa ao Chão da Lagoa, mas agora também como primeiro-ministro, foi recebido em apoteose por largos milhares de adeptos presentes na grande festa laranja.

Na intervenção protocolar, agradeceu precisamente a receção, mas também os votos recebidos nas mais recentes eleições.

Falou de um Portugal novo com o PSD “que não vai deixar ninguém para trás. Sabemos que é preciso ajudar aqueles que mais precisam, ajudar as pessoas a terem melhores salários, ajudar os jovens a terem habitação, é preciso ajudar na mobilidade”.

Registou que “hoje já é mais barato viajar entre a Madeira e o Continente, porque nós baixamos as tarifas. Mas é preciso mais, e hoje aqui garanto que vamos criar a plataforma para as pessoas não passarem horas e horas nas filas do reembolso”.

“Estamos no governo para encontrar soluções para as pessoas”, disse mais à frente, exaltando o enorme nível de adesão “a este espaço onde celebramos a grande família social democrata”, referindo a existência no recinto de muitos “que vieram do Continente propositadamente para esta festa”.

Para as autárquicas, colocou alta a fasquia: “queremos ganhar todas as freguesias”.

Registou ter muito orgulho nos 50 anos de gestão do PSD na Madeira, e particularmente em Albuquerque.

Garantiu, ainda, todo o empenho do seu governo na revisão da Lei das Finanças Regionais e também na conclusão do novo hospital.

Mais, destacou, antes de terminar, evocou também a recente baixa de impostos e também enfatizou que “não nos esquecemos dos idosos”, em referência ao suplemento também recentemente aprovado na República.