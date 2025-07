O primeiro-ministro, Luís Montenegro, classificou hoje a Madeira como “uma pérola” do país, saudando todos os porto-santenses e madeirenses no dia da região autónoma e prometendo cooperação em prol do futuro da ilha.

“Uma região rica em recursos e beleza natural, a Madeira é uma pérola do nosso país. Neste Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, saúdo todos os porto-santenses e madeirenses e renovo o compromisso de continuarmos, juntos, a trabalhar pelo futuro da região”, escreveu Luís Montenegro numa publicação na rede social X.

O Governo Regional da Madeira é chefiado, desde 2015, por Miguel Albuquerque, que sucedeu a um período de perto de quatro décadas de Alberto João Jardim na governação da região e na liderança do PSD da Madeira.