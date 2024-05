A coordenadora do PAN Madeira, Mónica Freitas, publicou esta segunda-feira um agradecimento na sua conta oficial numa rede social e enfatizou que o PAN “voltou a fazer história” no domingo, ao “eleger novamente uma voz pelas causas” para a Assembleia Legislativa Regional.

“Estes oito meses foram duros, exigentes, desafiantes e por vezes solitários. Valeu a família, os/as amigos/as e uma equipa extraordinária que nunca baixou os braços nem mesmo perante todas as críticas e dificuldades”, referiu a reeleita deputada.

Depois, Mónica Freitas recordou o passado recente do partido. “Em setembro de 2023, agarrámos este projeto e fomos com toda a força, e, em maio de 2024, fomos recompensados/as por isso. Obrigada pela confiança e pela oportunidade de continuar a lutar pelo que acredito e a representar o meu partido que foi sempre o PAN”.

“Obrigada à equipa que me acompanhou nesta luta, pelo esforço, dedicação, inteligência. Uma campanha limpa, com uma forma de fazer política diferente, sem bota baixo, com foco em nós, no nosso processo, no nosso crescimento e em darmos sempre o nosso melhor. Com sinceridade e com coragem”, acrescentou.

A finalizar, agradeceu aos madeirenses e porto-santenses. “Nós somos mesmo a força da natureza”, sublinhou.