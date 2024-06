Após a tomada de posse do Governo Regional, Mónica Freitas constatou que o discurso de Miguel Albuquerque incluiu várias medidas do PAN que espera ver inscritas no programa de governo.

“Vimos que foi falado na vacinação gratuita dos animais que é uma medida PAN, vimos que foi falado na aposta do combate à violência doméstica que é uma medida PAN, que foi falado na aposta das criações das casas de autonomização que é uma medida PAN, do controlo do fluxo dos turistas nos percursos pedestres de forma a valorizá-los que também é uma medida PAN”, enunciou.

Mónica Freitas sublinha com agrado que “muitas medidas PAN são incluídas nos discursos políticos” de forma bem mais regular, mas não se compromete com acordos futuros, limitando-se a realçar que o “PAN é um partido construtivo, de diálogo” e está aberto a fazê-lo durante este mandato.