A deputada única do PAN Madeira, Mónica Freitas, recusou prestar declarações durante a entrega da lista do partido às eleições legislativas pelo círculo da Madeira.

Mónica Freitas, o rosto do partido do qual volta, também, a depender o rumo da política regional, remeteu as declarações para a conferência agendada para as 19 horas.

Por seu turno, Marco Gonçalves, cabeça-de-lista, referiu que apesar da eleição de um deputado regional poder ser “uma miragem”, o partido vai procurar reforçar a representatividade e avançar as suas causas.

Em cima da mesa vão estar temas como as questões climáticas e a transição energética e a “urgente revisão da constituição da República”, bem como um novo sistema fiscal e financeiro para a Região.