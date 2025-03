A passagem de um ciclone tropical, segunda-feira, pelo norte de Moçambique, deixou um rasto de destruição, que terá consequências graves, na vida da população local, segundo o testemunho de uma freira madeirense, em missão na zona afetada.

Daniela Sousa, responsável por um lar que acolhe 44 raparigas, disse ao JM que muitas famílias ficaram desalojados, estando a ser acolhidas na igreja e em escolas.

“Estamos a viver uma situação bastante complicada! Muita casa destruída e também as plantações todas no chão. Vai haver muita fome. O que as pessoas tinham plantado caiu tudo ao chão”, revelou a religiosa ao Jornal.

Relativamente ao lar, os estragos também são grandes, com a água a entrar nos dormitórios, cozinha, sala de estudo, entre outros espaços da casa, relata a irmã Daniela Sousa.

A falta de energia está, neste momento, a afetar a vida das pessoas e as comunicações são quase impossíveis, adiantou num contacto muito breve, precisamente devido à necessidade de poupar a bateria do telemóvel.

De acordo com a Agência Ecclesia, o ciclone Jude passou pela Diocese de Nacala, na província de Nampula, no norte de Moçambique. Citando o bispo de Nacala, Alberto Vera Arejula, tratou-se de um “um ciclone um pouco estranho, em forma de furacão”, com ventos “de quase 150 quilómetros por hora”.

“As comunicações que tenho com os missionários, os padres que estão nas paróquias, é que temos muitas pessoas refugiadas na igreja, ou em centros paroquiais, ou centros de formação, e estão tentando assistir um pouco a essas famílias, porque ficaram sem nada. A água destruiu a sua casa e a pouca comida que tinha”, explicou o responsável diocesano natural de Espanha.