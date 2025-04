O Governo da República estará representado na cerimónia de tomada de posse do novo Executivo madeirense.

O JM apurou que o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, estará esta tarde, no Parlamento madeirense, em representação do primeiro-ministro. O governante chegará no final da manhã à Região.

Recorde-se que pelas 16 horas, toma posse o XVI Governo Regional, liderado por Miguel Albuquerque.