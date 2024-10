Ministra da Administração Interna ouvida amanhã sobre o combate aos incêndios na Madeira

A averiguação da gestão política dos meios de proteção civil no combate aos incêndios que deflagraram na Madeira no passado mês de agosto prossegue amanhã, na Assembleia da República, com a audição da ministra da Administração Interna.

A audição de Margarida Blasco terá lugar pelas 09h00, no âmbito da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e decorre de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como explica Miguel Iglésias, deputado eleito pelo PS-Madeira.

Leia a nota de imprensa do PS Madeira:

“A ministra da Administração Interna integra um grupo de personalidades e entidades nacionais com responsabilidades em matéria de proteção civil e combate aos incêndios que serão ouvidas neste âmbito. Até ao momento, já foram escutados os testemunhos do secretário-geral do Sindicato Nacional de Proteção Civil, do presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil e do presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estando ainda prevista, além de Margarida Blasco, a audição da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, da Liga dos Bombeiros de Portugal e do Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais.

Como salienta Miguel Iglésias, estas audições revelam-se fundamentais para aferir o que verdadeiramente se passou no combate aos incêndios que atingiram quatro concelhos da Madeira, numa área superior a 5 mil hectares de floresta e vegetação e que obrigaram a que várias dezenas de pessoas tivessem de sair das suas casas.

A gestão política do combate aos fogos mereceu desde o início acentuados reparos, nomeadamente no que se refere às contradições entre os responsáveis governativos, à má comunicação e à recusa inicial de ajuda externa, que depois acabou por se revelar crucial.

“Estes são factos que têm sido sistematicamente apontados pelos diferentes responsáveis já ouvidos nesta Comissão e é imperativo que continuemos a auscultar as restantes entidades, para podermos, de facto, fazer o devido escrutínio da forma como os incêndios foram combatidos. Este é um trabalho de averiguação que se impõe, em nome de todos os madeirenses que foram afetados por esta catástrofe, mas também para se evitar que situações futuras semelhantes venham a ocorrer”, vinca o deputado do PS-Madeira à Assembleia da República.”