Nuno Maciel anunciou que o Governo está a reformular o projeto da ‘Minisidraria de São Roque do Faial’ e será candidatada a financiamento europeu.

Esta foi uma espécie de prenda entregue pelo governante na sessão solene da comemoração dos 177 anos da freguesia de São Roque do Faial, que decorre esta noite nas instalações da Casa do Povo.

O secretário regional da Agricultura e Pescas sublinhou que a minisidraria “não foi posta numa gaveta”.

Segundo explicou, “o projeto será reformulado, indo ao encontro das observações e requisitos construtivos e arquitetónicos requeridos pela Câmara Municipal de Santana, salvaguardando igualmente o financiamento europeu existente, que garante a sua execução”.

“Temos sensivelmente 1 milhão de euros para esta obra e estamos a rever o projeto para o ajustar, quer ao orçamento, quer às especificidades técnicas do PDM de Santana, transitá-lo do PRODERAM para a PEPAC, para que o Governo cumpra com sua palavra nesta freguesia”, assumiu o secretário regional de Agricultura e Pescas.

Nuno Maciel disse já ter reunido com a empresa de projetistas responsável pela Minisidraria de São Roque do Faial, “onde ficou dada a devida nota de celeridade para a reformulação do projeto”.

Sobre outros investimentos na freguesia, assumiu que está previsto para este mandato, a reparação e beneficiação do Polidesportivo da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche, lembrada momentos antes pelo presidente da Junta de Freguesia, Gonçalo Jardim.