José Miguel Mafra Iglésias, mais conhecido por Miguel Iglésias, tem licenciatura em Gestão de Empresas. O deputado eleito pelo PS à Assembleia da República, a 30 de janeiro de 2022, foi deputado municipal eleito do Funchal (2013, 2017).

Entre outubro de 2019 e fevereiro de 2022, foi deputado socialista na Assembleia Legislativa da Madeira. Exerceu, inclusive, o cargo de presidente do grupo parlamentar do PS, desde que entrou no Parlamento regional até setembro de 2021, altura em que abandonou o cargo na sequência da demissão de Paulo Cafôfo.

Passou pela Câmara do Funchal, onde exerceu funções de chefe de gabinete da Presidência (de outubro de 2013 a outubro de 2019), quando Paulo Cafôfo estava à frente dos destinos camarários.

Natural da Figueira da Foz, Miguel Iglésias é um dos atuais vice-presidente do PS.