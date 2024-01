Miguel Albuquerque visto em passeio na rua, mas sem Jaime Filipe Ramos

12h10. Miguel Albuquerque acaba de sair do interior do edifício da Quinta Vigia, dirigindo-se até aos jardins da Quinta Vigia, onde esteve por minutos regressando ao interior. Acompanharam o governante o adjunto da presidência, Miguel Silva, também suspeito neste caso de alegada corrupção e favorecimentos.

Recorde-se que Jaime Filipe Ramos, líder parlamentar do PSD, está no interior há mais de uma hora. Ele que foi elemento crucial nas negociações para o acordo de incidência parlamentar com o PAN, está reunido há mais de uma hora no interior da sede da presidência do Governo Regional com Miguel Albuquerque.

Jaime Filipe Ramos, João Paulo Marques e Pedro Calado, reforce-se, estiveram juntos nas negociações, a pedido de Miguel Albuquerque, com o PAN no hotel Savoy Palace em setembro do ano passado.

Os políticos Miguel Albuquerque e Pedro Calado, assim como os empresários Avelino Farinha e Custódio Correia são arguidos num processo de alegada corrupção e favorecimentos, que atingiu o coração do poder político na Madeira.