Com um atraso de 35 minutos, o presidente do Governo Regional chegou à Sé do Funchal, para assistir à oração das Laudes e a eucaristia.

Um lapso no agendamento da Quinta Vigia terá estado na origem deste atraso.

Este é o segundo contratempo destas cerimónias religiosas da Madeira, já que a Diocese do Funchal cancelou logo pela manhã a procissão prevista, por causa do tempo instável.

Tal como o JM noticiou, por força do mau tempo que se faz sentir na Região, a procissão do voto de São Tiago Menir da Igreja da Sé à Igreja de Santa Maria Maior foi cancelada.Todavia, mantém-se para as 11h00 a celebração da eucaristia. No caso, a ter lugar na Igreja da Sé.