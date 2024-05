O gabinete do representante da República indicou hoje que Ireneu Barreto vai receber o presidente indigitado do Governo Regional na próxima terça-feira, para a entrega formal da composição do XV Executivo madeirense.

De acordo com a nota divulgada pelo gabinete do representante da República, a audiência terá lugar no Palácio de São Lourenço, a partir das 16 horas.