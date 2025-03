A delegação do PSD, o partido mais votado na noite eleitoral de domingo, chegou ao Palácio de São Lourenço, pelas 9h30, para audição com o representante da República para a Região, Ireneu Barreto. A delegação, composta pelo secretário-geral do partido, José Prada, e líder da bancada parlamentar, Jaime Filipe Ramos, assim como o secretário da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, e o presidente do partido e presidente do governo, Miguel Albuquerque, vieram apresentar a Ireneu Barreto a solução de estabilidade para o próximo quadriénio, consubstanciados no resultado eleitoral, com a eleição de 23 deputados, e depois de já formalizado o acordo de incidência parlamentar e governativa com o Centro Democrático Social.

Aos jornalistas, Miguel Albuquerque sublinhou que veio apresentar ao juiz conselheiro essa solução de estabilidade, diz que o seu governo não está fechado e que admite regressar esta tarde para ser indigitado, sendo que é um ‘timing’ que depende já de Ireneu Barreto.

O representante da República para a Região, Ireneu Barreto, recebe – ao longo desta manhã e com continuação para o período da tarde – as seis forças partidárias que terão assento na nova Assembleia Legislativa Regional, conforme vontade dos mais de 142 mil eleitores votantes que, no passado domingo, 23 de março, foram às urnas para eleger a composição do parlamento madeirense.

“Transmitimos ao senhor representante, em primeiro lugar, que o PSD está pronto e apto a formar um governo estável. Entregámos os acordos que foram subscritos pelo nosso partido, o PSD-Madeira e o CDS, quer no quadro parlamentar, quer no quadro governativo, e neste momento temos todas as condições para assegurar aquilo que foi a decisão dos madeirenses e dos porto-santenses. A necessidade de um governo estável e de um governo com a possibilidade de governar os quatro anos”, corroborou Miguel Albuquerque.

Por fim, note-se a presença do secretário da saúde e proteção civil, Pedro Ramos, esta manhã, que pode ser indicativa da sua continuidade no Governo Regional.