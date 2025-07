A secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, reuniu, no dia 26 de junho, com o Bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Luís Filipe Barreira, para apresentação de cumprimentos e discussão de alguns assuntos relacionados com a carreira de enfermagem na região.

Um dos pontos centrais da reunião foi a garantia da integração de 80 enfermeiros no SESARAM, EPERAM, até ao final de agosto. O concurso para os 80 enfermeiros já está a decorrer e conta com reserva de recrutamento, com o objetivo de contratar um total de 200 novos enfermeiros para renovar e reforçar os quadros. Esta medida visa aliviar a sobrecarga em alguns serviços e garantir uma melhor resposta às necessidades de saúde da população.

Na ocasião, a governante destacou a importância de uma postura de diálogo com as estruturas representativas da classe, sublinhando a intenção de manter uma colaboração estreita.

A reunião de trabalho contou ainda com a presença do presidente do Conselho de Administração do SESARAM, EPERAM, Herberto Jesus, do enfermeiro diretor, José Manuel Ornelas, e da presidente da Secção Regional da Ordem dos Enfermeiros, Teresa Espírito Santo. Foram abordados outros assuntos de interesse para a área de enfermagem e serão alvo de análise futura.