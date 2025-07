A sessão solene do Dia do Concelho do Porto Moniz realiza-se esta tarde, no pavilhão multiusos.

Micaela Freitas, secretária regional da Saúde representa Miguel Albuquerque.

Ao saudar a governante, o presidente da autarquia, Emanuel Câmara, agradeceu a presença e elogiou-a pela indumentária azul. “Vem da cor do mar”, disse o autarca fazendo referência à Semana do Mar que hoje começa”. Menos azul está o céu, carregado de nuvens e a ameaçar com chuva.