Bom dia! É segunda-feira!

* A secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, participa na sessão de abertura da III Semana da Saúde, pelas 12h00, na Junta de Freguesia de Santo António. Esta iniciativa é promovida pela Junta de Freguesia em colaboração com o Centro de Saúde de Santo António entre os dias 5 e 9 de maio.

* A cerimónia comemorativa do 20.º aniversário da Ludoteca do Parque de Santa Catarina, irá realizar-se pelas 12h00, e contará com a presença da presidente da CMF, Cristina Pedra, e do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

* Pelas 15h30, acontecerá a entrega do 6.º Projeto Vencedor do Orçamento Participativo, “Resgate Eficaz no Funchal – Viatura 4x4” aos Bombeiros Voluntários Madeirenses.