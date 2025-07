O diretor clínico do Hospital Dr. Nélio Mendonça, Júlio Nóbrega, em conflito com o presidente do SESARAM, Herberto Jesus, ameaçou demitir-se do cargo. Intervindo na situação, a secretária regional da Saúde, Micaela Freitas, terá evitado a demissão, o que não quer dizer que esteja tudo bem. O momento de tensão que se vive entre os dois médicos é o tema que faz a manchete de hoje do JM.

‘Falhas na mobilidade chegam à União Europeia’ é outro título em destaque. Filipe Sousa, o deputado único do JPP à Assembleia da República, fez saber ao Jornal que tomou a iniciativa de se queixar à Comissão Europeia do facto dos madeirenses pagarem a totalidade das passagens aéreas entre o arquipélago e o continente.

Na Ribeira Brava, moradores queixam-se de oficinas de automóveis que ocupam lugares de estacionamento. A câmara diz que vai criar mais lugares. É outra notícia para ler.

E na Ribeira Seca, Machico, o artista plástico Rigo23 denuncia o que diz ser a “destruição de obra de arte pública”.

