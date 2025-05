A secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Freitas, marcou hoje presença na abertura do I Fórum de Enfermagem, sob o tema ‘Inovar e valorizar a Enfermagem’, no Centro de Estudos de História do Atlântico, no Funchal, organizado pela direção de enfermagem do SESARAM.

A governante começou por elogiar o evento e agradecer o empenho demonstrado pelos profissionais de enfermagem, destacando não só “a excelência no desempenho diário”, mas também o envolvimento proativo em projetos inovadores que beneficiam diretamente o SESARAM e, acima de tudo, os utentes.

“Quando falamos em valorizar a enfermagem, temos, obrigatoriamente, de salientar o inestimável contributo dos nossos enfermeiros para que a Região Autónoma da Madeira seja um exemplo de como as políticas de saúde têm um impacto inegável no bem-estar da população,” sublinhou. “Este sucesso deve-se, em grande parte, à resiliência, dedicação e empenho do maior grupo profissional afeto ao Serviço de Saúde da Região, que desempenha funções cruciais em todos os níveis de cuidados”, disse, valorizando o importante contributo dos enfermeiros para o sucesso das políticas de saúde na Região.

A responsável pela tutela da Saúde na Região aproveitou a oportunidade para recordar os investimentos do Governo Regional na área de enfermagem e reafirmou o compromisso com a classe.

Por seu turno, o enfermeiro diretor do SESARAM, José Manuel Ornelas, começou por expressar a sua satisfação pela realização deste evento e por valorizar o excelente trabalho diário realizado pelos enfermeiros, apelando para que se divulgue mais “o que de bom se faz em todos os níveis de cuidados”, ações que, segundo o responsável de enfermagem, “são motivo de orgulho para a instituição e para os utentes”.

Ao longo da sua intervenção, José Manuel Ornelas, sublinhou que “é preciso inovar em enfermagem”, pois “só a inovação nos projeta para o futuro”, permitindo “acrescentar mais valor e uma melhor saúde”, através de projetos focados na comunidade que respondam às necessidades dos utentes e que tenham a máxima eficácia e impacto nas famílias.

Na ocasião, recordou alguns projetos em curso e anunciou futuras iniciativas, sublinhando que “a verdadeira força e o motor da inovação” residem no “potencial humano”, que necessita de ser “acarinhado e motivado” através de “lideranças fortes e presentes, participativas, com visão, proximidade e comunicação alinhada com as Estratégias Regionais para a Saúde”.