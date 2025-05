‘Apreciação na generalidade do projeto de resolução, da autoria do PS, intitulado ‘Determina critérios de seleção e aquisição de produtos agrícolas e agroalimentares, promovendo o consumo sustentável de produção regional nas cantinas e refeitórios públicos da Região Autónoma da Madeira’, é o ponto que se segue no plenário madeirense, na manhã desta quinta-feira.

A defesa do projeto está a cargo de Victor Freitas que, de forma geral, considera que há uma diminuição da qualidade dos produtos servidos nas escolas, pelo que há que travar nesse caminho. “Se os custos do cabaz alimentar essencial para as famílias aumentou cerca de 20% e a Secretaria Regional coloca apenas mais 7% nas escolas, então alguma coisa vai falhar”. disse o deputado socialista.

Victor Freitas constatou que hoje “as cantinas públicas, no sentido de reduzir custos, foram entregues a concessionários e quanto são espremidos os preços, também é espremida a qualidade, e esse foi resultado deste processo”, conforme as suas palavras.

O PS advoga, pois, uma nova política nesse setor e recupera a eterna questão da ‘obrigatoriedade’ de uso de produtos regionais na contratação feita pelo Governo Regional, com este fim, numa medida que, juntou, irá também beneficiar a agricultura regional.