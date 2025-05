Gil Barreiros, representante da Liga Portuguesa dos Bombeiros pediu um olhar crescente na profissionalização e valorização dos bombeiros, alicerçado não apenas nos profissionais mas também nos voluntários.

A discursar no Dia do Bombeiro da Região Autónoma da Madeira, o responsável explicou ainda que a entrega do Machado de Honra ao presidente do Governo Regional, a 10.ª figura ou instituição do País a ser agraciada com a distinção da Liga, foi um reconhecimento pela atenção dada pelo governo às corporações.

“Estamos curvados perante o exemplo que tem dado na melhoria de condições dos bombeiros. É um exemplo nacional nisso. Até nos faz inveja no continente. Ainda não se conseguiu os avanços que os bombeiros tem tido na Madeira”, expressou Gil Barreiros.

O representante da Liga dos bombeiros entregou ainda a medalha de ouro à federação de bombeiros da Região. Martinho Freitas, presidente da FBRAM, que disse que atualmente, é exigido aos bombeiros cada vez mais, pelo que a profissionalização e valorização são cada vez mais importantes. Estão cientes, no seio dos bombeiros da região ao longo dos últimos anos, que a população madeirense reconhece a sua importância, lamentando quem, contudo, de forma pejorativa critica as corporações, ate ao nível internacional.

O presidente da FBRAM enalteceu a importância das alterações sentidas a nível legislativo que vieram valorizar os bombeiros. Sentido de justiça do governo e das autarquias foi um aspeto focado por Martinho Freitas.

A nova fonte de financiamento aos bombeiros irá permitir a melhoria daa condições de trabalho e motivação dos profissionais com vínculo e voluntários, mostrou-se convicto.

Por outro lado, pediu a intervenção do governo e do parlamento regionais para intervirem a nível nacional para desbloquear constrangimentos ainda existentes na progressão e valorização da carreira.

“Na Madeira também acontece Portugal”, disse Martinho Freitas, em solidariedade com os colegas de Portugal Continental, esperando que as medidas criadas na Madeira, graças à autonomia regional, se repliquem no continente.

Elogiou o município do Funchal por ter sido o primeiro a aplicar a nova tabela remuneratória, exortando os municípios de Machico e de Santa Cruz a seguirem o exemplo.