O comentador político elogia “turismo extraordinário” e fala em desafios demográficos e fiscais, observando a “estabilidade” que, a seu ver, reina na Madeira.

Luís Marques Mendes discursa a esta hora no evento ‘500 Maiores Empresas’, no Savoy Palace, evento dinamizado pelo DN.

Realçou que não há turismo a mais no global do país, e frisou o “turismo extraordinário” que a Madeira atravessa.

Na sua alocução, apontou que a grande meta a seguir é “o caminho do crescimento económico sustentável” para aperfeiçoamento do estado social. Colocou a questão do desafio demográfico e lembrou que um “país que perde população é um país sem futuro”.

O segundo aspeto referido por Marques Mendes foi o da “revolução extraordinária em curso” no que respeita à tecnologia com a inteligência artificial.

Em terceiro, do ponto de vista estratégico, vincou o desafio fiscal com o aumento da receita fiscal, elogiando o que se passa na Madeira. Afirmou mesmo que a RAM tem tido visão “estratégica” e o país deveria olhar para o caso madeirense.

O quarto desafio, conforme elencou, não é de direita ou de esquerda. “O que acontece em termos de resultados na Madeira é extraordinário” e ressalvou o crescimento económico da ilha há muitos anos acima da média nacional, a política fiscal ambiciosa e o pleno emprego.

Por fim, alertou que é “muito importante manter a estabilidade política”, referindo-se à Região e ao país.