O Salão Paroquial do Imaculado Coração de Maria deu palco, este domingo, ao concurso Miss Madeira 2025, que coroou Marie Gonçalves como vencedora.

O júri do evento distinguiu ainda Sara Fernandes como 1.ª Dama de Honor e Marlene Romero como 2.ª Dama de Honor, enquanto na categoria Teen foi eleita Miss a jovem Valéria Artigas, ficando os títulos de 1.ª e 2.ª Damas de Honor para Maria Caires e Jenifer Sousa.

De referir ainda que Angélica Pontes foi também nomeada finalista pela organização do concurso, garantindo, de igual modo, o acesso à final nacional de 2026, reforçando o impacto desta iniciativa no panorama da beleza nacional.

Refira-se que esta é uma parceria estabelecida entre a Junta de Freguesia, a Academia Miss Portugal e o Concurso Nacional de Beleza (CNB).

No palco, o presidente da Junta do Imaculado, Pedro Araújo agradeceu à Paróquia pela cedência do espaço e destacou “o esforço de requalificação e dinamização do Salão Paroquial levado a cabo pelo executivo, para recuperar a centralidade cultural e comunitária deste equipamento marcante na história local”.

Na sua intervenção, dirigiu ainda uma palavra de incentivo a todas as participantes, sublinhando “a coragem, entrega e autenticidade de todas as candidatas” realçando que “todas merecem reconhecimento pelo percurso realizado”.