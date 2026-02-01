Marco Gonçalves candidata-se a coordenador da ANAFRE na Madeira

O presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, no Funchal, acaba de confirmar ao JM que é candidato a coordenador da delegação regional da Associação Nacional de Freguesias.
Marco Gonçalves, social-democrata a cumprir o segundo mandato na maior freguesia da Madeira, avança assim para a corrida ao cargo de coordenador, atualmente desempenhado pelo ex-presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, o também social-democrata Celso Bettencourt, que é desde outubro presidente da Câmara.
Ao JM, Marco Gonçalves explica que a decisão de avançar foi assumida por estes dias, em Portimão, onde decorre o congresso nacional da Associação Nacional de Freguesias.
“Quando se representa uma freguesia com esta dimensão e densidade, não é possível ficar à margem dos grandes debates sobre o futuro das freguesias. Há uma obrigação política de intervir, de influenciar e de defender soluções que respondam às reais necessidades das populações”, explica o autarca.
Marco Gonçalves defende que a coordenação regional deve assumir um papel mais interventivo na defesa de competências, recursos e autonomia para as freguesias, colocando sempre os interesses das populações acima de qualquer lógica partidária.
“A ANAFRE deve ser um espaço de unidade, de convergência e de afirmação política do poder local. A diversidade existe, mas a defesa das freguesias exige posições firmes, diálogo institucional e capacidade de influência”, afirmou.
As eleições para a coordenação da Delegação Regional da ANAFRE Madeira estão previstas para o próximo mês de março.
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
O bispo de Leiria-Fátima rejeitou este sábado os discursos que associam os imigrantes aos problemas do país, elogiando o exemplo de muitos estrangeiros...
O treinador do Nacional, Tiago Margarido vai apresentar para o embate da 20.ª jornada da 1.ª Liga, diante do Sporting, o mesmo onze que apresentou na última...
A seleção portuguesa de futsal, bicampeã europeia, qualificou-se hoje para as meias-finais do Campeonato da Europa de 2026, ao golear a Bélgica por 8-2,...
O Juntos pelo Povo manifestou o seu “mais profundo pesar” pelo falecimento de Pedro Diniz, candidato socialista à presidência da Câmara Municipal de Santa...
O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar presente segunda-feira, 2 de fevereiro, às 12 horas, no auditório do Centro de Artes ‘Casa...
Depois de dois anos de ausência, a tradicional Mostra da Banana volta à Madalena do Mar. Uma iniciativa da Casa do Povo local, com o apoio da Secretaria...
O Marítimo empatou esta tarde por 1-1 diante do Feirense, em jogo da 20.ª jornada da II Liga.
Após uma 1.ª parte equilibrada que terminaria empatada a zeros,...
O Partido Socialista-Madeira manifestou o “mais profundo pesar” pelo falecimento de Pedro Diniz, candidato à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz...
Faleceu este domingo, aos 43 anos, Pedro Diniz, que no ano passado foi candidato do PS à Câmara Municipal de Santa Cruz.
Pedro Diniz era oficial de justiça...
Cinco agrupamentos foram apurados para a última fase do concurso relativo à empreitada do Hospital Central e Universitário da Madeira – 3.ª Fase – Infraestruturas...