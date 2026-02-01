Marco Gonçalves candidata-se a coordenador da ANAFRE na Madeira

O presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, no Funchal, acaba de confirmar ao JM que é candidato a coordenador da delegação regional da Associação Nacional de Freguesias.

Marco Gonçalves, social-democrata a cumprir o segundo mandato na maior freguesia da Madeira, avança assim para a corrida ao cargo de coordenador, atualmente desempenhado pelo ex-presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, o também social-democrata Celso Bettencourt, que é desde outubro presidente da Câmara.

Ao JM, Marco Gonçalves explica que a decisão de avançar foi assumida por estes dias, em Portimão, onde decorre o congresso nacional da Associação Nacional de Freguesias.

“Quando se representa uma freguesia com esta dimensão e densidade, não é possível ficar à margem dos grandes debates sobre o futuro das freguesias. Há uma obrigação política de intervir, de influenciar e de defender soluções que respondam às reais necessidades das populações”, explica o autarca.

Marco Gonçalves defende que a coordenação regional deve assumir um papel mais interventivo na defesa de competências, recursos e autonomia para as freguesias, colocando sempre os interesses das populações acima de qualquer lógica partidária.

“A ANAFRE deve ser um espaço de unidade, de convergência e de afirmação política do poder local. A diversidade existe, mas a defesa das freguesias exige posições firmes, diálogo institucional e capacidade de influência”, afirmou.

As eleições para a coordenação da Delegação Regional da ANAFRE Madeira estão previstas para o próximo mês de março.