A Casa do Povo de água de Pena organiza, este domingo, dia 23, as Marchas de São João, que assinalam este ano o seu 20.º aniversário.

Sob o lema ‘Um sítio - uma Marcha’, o objetivo é “envolver a população”, salientou a organização num comunicado de imprensa. Assim, informa a Casa do Povo que as marchas sairão dos vários sítios, sendo o primeiro o Complexo Habitacional da Bemposta, pelas 18h45, em direção à Casa do Povo. Às 19h15, há a saída da Marcha de Machico Park, Mesquita e Queimada e às 19h45 sai a Marcha da igreja, seguindo-se a concentração de todas as marchas no largo da Casa do Povo, pelas 20h00.

Todas as marchas serão acompanhadas por carro alegórico com música de São João, sendo que este evento conta com a colaboração da Associação Amigos dos Carros de Pau.

Pelas 20h30, as marchas saem da Casa do Povo em direção ao Centro de Dia, onde haverá ceia e atuação do Grupo de Danças e Cantares Tradicionais.