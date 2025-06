O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebe amanhã, ao final da tarde, o secretário regional da Economia.

A audiência no Palácio de Belém, em Lisboa, realiza-se a pedido de José Manuel Rodrigues e vem na sequência do seu final de mandato como presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

O dirigente irá agradecer toda a cooperação institucional e pessoal, durante um período que foi também marcado pela pandemia. “A 19 de julho de 2021 o Presidente da República inaugurou na Madeira, a convite de José Manuel Rodrigues, o monumento de homenagem a todos os profissionais que estiveram na linha da frente do combate à pandemia da Covid 19. Na altura Marcelo Rebelo de Sousa elogiou a iniciativa, vincando tratar-se do ‘primeiro caso de memória em todo o território nacional’. A escultura, da autoria de Martim Velosa, perpetua para as gerações vindouras, ao lado do Parlamento madeirense, aquele que foi o trabalho e a coragem de muitas mulheres e homens no combate ao vírus”, recorda a secretaria.

Apesar de não haver temas para a audiência de amanhã, “é natural que na conversa seja abordada a nova configuração parlamentar, saída das eleições de 23 de março, e o acordo entre o PSD e o CDS-PP que permitiu a formação do Governo Regional da Madeira”, escreve a tutela, em comunicado.

José Manuel Rodrigues deverá aproveitar este encontro para “reafirmar a necessidade de uma revisão da Constituição que amplie os poderes das Autonomias, a urgência de rever a Lei de Finanças das Regiões Autónomas e a possibilidade de criar um sistema fiscal próprio nos arquipélagos, bem como questões relacionadas com a mobilidade e a continuidade territorial e o suporte dos custos de insularidade por parte da República”.