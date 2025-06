O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou, hoje, José Manuel Rodrigues com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.

A condecoração foi entregue, ao fim da tarde, no Palácio de Belém, em Lisboa, e distingue os serviços prestados pelo político madeirense como Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, nas XII, XIII e XIV Legislaturas, entre 2019 e 2025.

Marcelo Rebelo de Sousa relevou o trabalho realizado por José Manuel Rodrigues na dignificação do Parlamento da Madeira e na aproximação dos eleitos aos eleitores e desejou as maiores felicidades para o novo cargo de Secretário Regional da Economia.

José Manuel Rodrigues disse ser uma “honra e um orgulho” ter recebido esta condecoração do atual Chefe de Estado com quem mantém relações próximas e amistosas, desde há muito tempo.

A Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, criada em 1960, distingue “a prestação de serviços relevantes a Portugal, no país ou no estrangeiro, ou serviços na expansão da cultura portuguesa, da sua história e dos seus valores”.