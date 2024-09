A Assembleia Regional procedeu na manhã desta quinta-feira à eleição dos seus representantes no Conselho Económico Social e também à eleição do seu representante no Conselho de Ação Climática.

Na segunda eleição, para apurar apenas um nome, foram a votos Manuel Biscoito (PSD) e Sílvia Silva (PS).

Venceu o representante indicado pelos sociais-democratas, com 28 votos, contra os 18 da socialista. Houve ainda um voto em branco.