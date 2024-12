Manuel António Correia, reage neste momento à queda do XV Governo Regional, expressando que o momento é de preocupação, mas também de crise política. Manuel António Correia realça que os madeirenses “têm sérios motivos para estarem preocupados e devem estar comprometidos com a necessidade de, estruturalmente, ultrapassarmos esta fase degradante e desprestigiante da nossa Autonomia e do nosso Partido”.

Diz defender a realização de eleições regionais antecipadas, a agendar “com a dilação necessária para que, antes delas, o PSD-Madeira possa levar a efeito eleições internas”.

“Apelo ao Senhor Presidente da República para que tome em conta estas circunstâncias na fixação da data para a realização das inevitáveis eleições regionais, considerando a importância das definições internas nos partidos para o alcançar de soluções duradouras e estáveis para a Região”, acentua.