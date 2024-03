Manuel António Correia, candidato à liderança do PSD-Madeira, acredita que esta quinta-feira, dia das diretas para a escolha do presidente, “começa a primavera política da Madeira, uma nova era”, na qual assume que terá “muitas responsabilidades pela frente”.

“Estamos preparados para fazer festa amanhã. Temos confiança de que teremos motivos para fazer essa festa. Vamos comemorar, mas, logo a seguir, temos de começar a pensar a sério na Madeira e num futuro, onde todos vocês têm um lugar, e tem de ser uma Madeira e um partido que não repita as situações a que temos assistido nos últimos dias”, declarou o candidato da Lista B.

O opositor de Miguel Albuquerque encerrou a campanha, no Funchal, com uma sessão dedicada à juventude do partido, a quem deu garantias de que vai ter sempre jovens nas equipas, que conta com eles para, em conjunto, delinearem políticas para toda a sociedade.

No seu discurso, transmitido em direto na página do Facebook da candidatura, Manuel António Correia atirou várias farpas ao rival e esclareceu algumas das críticas que lhe foram dirigidas na entrevista publicada esta quarta-feira no JM.

“O que está em causa no partido amanhã, não é quem ganhou as últimas eleições, mas quem está em condições de ganhar as próximas eleições, e sobre isso estamos entendidos”, disse.