Manuel António Correia, antigo secretário regional dos Governos de Alberto João Jardim e candidato que disputou a liderança do PSD este ano contra Miguel Albuquerque, considerou hoje ser um “atentado à autonomia” madeirense a iniciativa do grupo parlamentar do PS nacional, “com o apoio dos deputados eleitos pelo PS/Madeira”, de discutir na Assembleia da República, nos próximos dias, a “gestão política e dos meios de proteção civil no combate aos incêndios que deflagraram na Madeira, em agosto”.

“Sem prejuízo da minha opinião sobre o assunto da gestão regional dos incêndios”, escreve na sua página oficial numa rede social, “não posso deixar de expressar publicamente a minha total condenação deste ato profundamente ofensivo da nossa inalienável Autonomia Política!”.

“O Governo Regional responde perante os deputados eleitos pelo Povo Madeirense, na Assembleia Legislativa da Madeira, e não perante deputados eleitos pelo restante País”, menciona Manuel António Correia, entendendo que este “precedente” é “inconstitucional, abre caminho à delapidação da Autonomia e disponibiliza aos adversários desta um instrumento perigoso para abocanhar, no futuro e ainda mais, os poderes dos órgãos próprios da Região”.

Manuel António não foi o único a protestar contra esta iniciativa.

Numa publicação entretanto apagada, mas a que o JM teve acesso, o deputado socialista madeirense Carlos Pereira considerou “muito pouco feliz” a decisão de fazer um debate no parlamento nacional sobre os incêndios de agosto.

“Quem fiscaliza o Governo Regional é o Parlamento Regional”, escreveu, considerando que essa ação política representa “um pontapé no Estatuto da Autonomia que tem permitido aos madeirenses decidirem sobre o seu próprio futuro”.

A finalizar, Carlos Pereira rematou que “qualquer dia colocam em causa a ALRAM ao desconsiderarem desta forma o seu papel!”.

O texto de Carlos Pereira estava acompanhado por um recorte de uma notícia com o título “Assembleia da República começa audições sobre incêndios na Madeira”, que é ilustrada por uma fotografia onde surgem as imagens de Miguel Iglésias e de Sofia Canha, deputados eleitos pelo círculo da Madeira.

Refira-se que as audições parlamentares em sede de comissão de inquérito na Assembleia da República, requeridas pelo PS para averiguar a gestão política e os meios de proteção civil no combate aos incêndios que deflagraram na Madeira, começam na terça-feira.

A informação foi prestada esta segunda-feira pelo deputado socialista eleito pelo círculo da Madeira, Miguel Iglésias.