A direcção nacional da CIMH - Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens da CGTP - IN, conjuntamente com a USAM - União de Sindicatos da Madeira, associam-se e participam na Semana da Igualdade que promove várias iniciativas em todo o País, sobre o lema ‘Igualdade no Trabalho, Liberdade na Vida, Tempo de Luta, Futuro de Paz’ de 5 a 12 de Março de 2025.

Neste âmbito, está agendada uma concentração/manifestação de trabalhadores/as na Rua das Pretas, no Funchal, a partir das 10h00 horas que percorrerá algumas ruas do Funchal em direção à Quinta Vigia.

O momento contará com uma conferência de imprensa, marcada para as 10h15, com declarações de Maria José Afonseca da direcção nacional da CIMH- CGTP-IN.

“Em 1975, coincidindo com o processo revolucionário no nosso país, foi proclamado pela ONU o Ano Internacional da Mulher, realizada a I Conferência Mundial da Mulher sob o lema “Igualdade, Desenvolvimento e Paz” e instituído o dia 8 de Março como Dia Internacional da Mulher, cuja origem remonta a 1910 quando Clara Zetkin, numa Conferência Internacional, propôs a instituição de uma celebração anual das Lutas pelos Direitos das Mulheres Trabalhadoras.Nesse mesmo ano, em Portugal, as Mulheres comemoram na RUA, o Primeiro 8de Março em Liberdade!”, recorda um comunicado enviado à redação.

“Na Região Autónoma da Madeira, é preciso dar particular visibilidade aos salários das mulheres trabalhadoras, numa grande maioria a auferir o salário mínimo regional, aos horários desregulados, ao trabalho por turnos, ao trabalho à noite e ao fim-de-semana, à discriminação existente de salário diferente para o mesmo trabalho entre homens e mulheres, à precariedade laboral existente no feminino, às responsabilidades da maternidade”, remata.