O navio de cruzeiro AIDAblu regressou, esta manhã, ao Porto do Funchal, onde vai pernoitar. A bordo, trouxe 2200 passageiros e 639 tripulantes. Veio de Las Palmas e segue, amanhã, pelas 18 horas, para Fuerteventura.

Este é um dos 8 navios posicionados na rota da CAI (Cruise Atlantic Islands) que fazem cruzeiros entre Canárias e a Madeira, incluindo, por vezes, escalas no norte de África e em Cabo Verde.

Este cruzeiro de 12 noites termina na próxima sexta-feira.

Mas além do AIDAblu, temos hoje à noite, o Majestic Princess, que faz a sua primeira escola no Porto do Funchal e a primeira do itinerário.

O navio está a atravessar o Atlântico, desde Port Everglades, em Fort Lauderdale, num cruzeiro de 14 noites, de reposicionamento para o Mediterrâneo.