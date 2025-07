21º de mínima e 26º de máxima, estas as temperaturas para o dia de hoje na Madeira. No Porto Santo, a mínima será de 20º e a máxima de 25º.

Céu com períodos de muita nebulosidade. Vento fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/nordeste. Pequena descida da temperatura máxima nas terras altas da ilha da Madeira. Estas as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para este sábado, dia 19 de julho.

No mar, mais concretamente na costa Norte, as ondas serão de norte/noroeste com 1 metro. Na costa Sul, serão inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 22/23º C.