O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para este domingo, as temperaturas mínimas de 20º e 21º graus nas ilhas do Porto Santo e Madeira, respetivamente e de 24º e 27º de máxima.

Segundo a mesma entidade, estão previstos períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na vertente sul da ilha da Madeira durante a tarde.

O vento deverá ser fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas, com rajadas até75 km/h, nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e Porto Santo. Deverá ocorrer uma descida de temperatura nas zonas altas.

Quanto ao Funchal, o vento será fraco.

No mar, na costa Norte, as ondas serão de nordeste com 2 a 3 metros, enquanto que a Sul, serão inferiores a um metro. A água do mar está apetecível, com temperaturas entre os 22/24ºC.