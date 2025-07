A candidata do Livre à Câmara e Assembleia Municipal do Funchal, Marta Sofia, manifestou forte apreensão face à intenção de Miguel Albuquerque, reforçar os poderes legislativos do seu executivo, conforme noticiado recentemente.

Para a candidata, “mais poder legislativo só deve ser atribuído a quem presta contas, respeita as regras democráticas e serve, de forma clara, o interesse público, concedê-lo neste momento, sem garantias sólidas, seria como entregar a chave do cofre a quem está a ser investigado por o ter saqueado”, alertou.

Marta Sofia chama a atenção para o que considera “estratégia política seletiva e perigosa”, com Albuquerque a propor, conforme realça, controlar os TVDE, alegando preocupações locais.

A candidata defende que a autonomia regional deve servir o bem comum, e não ser usada como escudo.

A candidata apela à realização de uma auditoria pública independente à gestão do Governo Regional e ao levantamento da imunidade de Miguel Albuquerque, como exigido numa petição popular já em curso.