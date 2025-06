Bom dia!

Em pouco mais de uma década, o número de empresas e operadores ligados ao turismo disparou. O Funchal agrega 53,6% da oferta e a procura pela maioria das atividades aumenta na época de verão, que hoje se inicia. Só no que diz respeito ao aluguer de embarcações, já há 112 companhias registadas. E quase 100 dedica-se a aproveitar o meio ambiente.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um aniversário. Homenagens e festa animam Calheta. Na sessão comemorativa do concelho, Carlos Teles fez o balanço de 12 anos e apontou o objetivo de criar mais habitação. Jardim foi homenageado e a vila encheu-se para ouvir os The Gift.

Já em Santa Cruz, ‘SantaFaz’ arranca com talento e tradição.

Saiba ainda que Ricardo Lume é o escolhido para liderar a CDU no Funchal e que Albuquerque juntou Fernando Góis e António Gonçalves e pediu união.

Madeira regista 64 acidentes de viação em sete dias é outro assunto de relevo nesta edição que destaca um novo álbum. Elisa “intensa e com ritmos inesperados”. A artista madeirense lança o segundo trabalho de originais que reflete a maturidade alcançada nos últimos quatro anos, como vincou ao JM.

