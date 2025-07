À noite, teve lugar um concerto da Orquestra Sinfónica da Venezuela, com a participação especial da cantora madeirense Vânia Fernandes e do cantor lusodescendente Jonathan Rodrigues da Silva, que emocionaram o público com interpretações aclamadas.

Segundo descreve a Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, a celebração incluiu a cerimónia do içar das bandeiras da Venezuela, de Portugal e da Madeira, com entoação dos respetivos hinos, seguida de uma Missa Solene de Ação de Graças na Capela de Nossa Senhora de Fátima.

O Centro Português de Caracas acolheu, no dia 1 de julho, as comemorações do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, reunindo mais de 800 madeirenses e lusodescendentes numa jornada marcada pela emoção, identidade e cultura.

“O ponto alto da cerimónia foi o discurso do diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, amplamente aplaudido pelos presentes. Na sua intervenção, destacou o valor das comunidades emigrantes, o papel do movimento associativo e a importância de envolver as novas gerações”, lê.se na nota de imprensa.

Anunciou ainda medidas concretas do Governo Regional para reforçar a ligação com a diáspora, como a criação de um círculo eleitoral para os madeirenses residentes no estrangeiro e o empenho na implementação do voto eletrónico.

Sancho Gomes agradeceu o trabalho dos Conselheiros da Diáspora, dos dirigentes associativos, e elogiou o papel do Centro Português de Caracas e da Comissão Pró-Celebração, presidida por Wilder Barreto.

A celebração reforçou os laços entre a Madeira e a sua diáspora na Venezuela, afirmando que a Autonomia também pertence aos madeirenses além-mar.